Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 22 Mayıs 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

22 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Mayıs Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,19 (Alış) - 32,20 (Satış)

EURO: 34,95 (Alış) - 35,00 (Satış)

STERLİN: 40,65 (Alış) - 40,85 (Satış)

1 DOLAR = 32,20 TL

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👉22 Mayıs Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.502,69

Gram altın satış: 2.503,09

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.050,00

Çeyrek altın satış: 4.114,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.125,00

Yarım altın satış: 8.228,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.175,00

Tam altın satış: 16.380,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.626,00

Cumhuriyet altını satış: 16.877,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.624,00

Ata altın satış: 16.807,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Mayıs Çarşamba günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.