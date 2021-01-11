11 Ocak 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Peter Zulj'u kadrosuna kattı

Peter Zulj Göztepe’de
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

ekiplerinden , ekibi 'te forma giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu 'u sezon sonuna kadar kiraladı.

'de kötü günler geçiren ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

Daha önce TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'dan 'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılar, 'nın takımından orta sana 'u resmen renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu orta saha oyuncusu Peter Zulj sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır" dendi.

Kariyerine ülkesinin takımında başlayan Zulj, , , ve 'da da top koşturdu. formasını da giyen futbolcu bu sezon Anderlecht ile 8 lig maçında süre aldı.


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