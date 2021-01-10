10 Ocak 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi

Süper Lig ekibinde ayrılık! İstifası kabul edildi
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

ekibi , teknik direktör 'un istifasının kabul edildiğini açıkladı.

ekiplerinden 'de teknik direktör 'la yollar ayrıldı.

'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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