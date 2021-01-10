Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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