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Son dakika spor haberleri: Göztepe Beşiktaş maçında direğe takıldı! İşte o pozisyon

Göztepe direğe takıldı! İşte o anlar
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sahasında Beşiktaş'ı konuk eden 'de 'nin şutu direkten döndü. İşte o pozisyon... ( haberi)

'in 42. ve son haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ederken, ekibi gole çok yaklaştı.

Göztepeli futbolcu , mücadelenin 14. dakikasında sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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