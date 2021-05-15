15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Göztepe Beşiktaş maçında direğe takıldı! İşte o pozisyon
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Göztepe'de Cherif Ndiaye'nin şutu direkten döndü. İşte o pozisyon... (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ederken, İzmir ekibi gole çok yaklaştı.
Göztepeli futbolcu Cherif Ndiaye, mücadelenin 14. dakikasında sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi.
İşte o pozisyon:
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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