Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı!

Süper Lig'de 6 haftadır galibiyet alamayan ve son olarak sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de, teknik direktör İlhan Palut takımla vedalaştı.

Süper Lig'de evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut'un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

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