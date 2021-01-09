09 Ocak 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı!

Süper Lig'de flaş ayrılık! Takımla vedalaştı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Süper Lig'de 6 haftadır galibiyet alamayan ve son olarak sahasında 'a 1-0 yenilen 'de, teknik direktör takımla vedalaştı.

Süper Lig'de evinde Fraport TAV 'a 1-0 yenilen 'de Teknik Direktör devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Başkan ve yönetimle bir araya gelecek Palut'un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

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