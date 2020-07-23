Göztepe'de Hüseyin Bulut kulübe veda etti!
Süper Lig ekibi Göztepe gelecek sezon planlaması doğrultusunda sezon başında Dortmund'dan transfer ettiği Hüseyin Bulut'la yollarını ayırdı.
Süper Lig'de cumartesi günü sezonun son maçında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de, bir genç daha oynamadan takımdan ayrıldı. İzmir temsilcisinde, Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen Hüseyin Bulut kulübe veda etti.
Bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkıp Süper Lig'de değerlendirilmeyen 21 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sezon sonra Göztepe'den ayrılmaya karar verdim. Hoşçakal Göztepe, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Süper Lig döneminde sürekli genç oyunculara yönelen Göztepe'de Hüseyin'in yanı sıra Serkan Bakan, Doğanay Kılınç, Samed Ali Kaya, Muhammed Enes, Mehmet Enes, Gökay Eser, Metin Acet, Erol Sepil, Mahmut Nigiz, Yavuz Aygün, Batuhan Kırdaroğlu gibi birçok genç oyuncu şans bulamadan yollarını ayırdı. Mevcut kadrosunda yer alan gençlerden ise en fazla süreyi kanatlarda görev yapan Yalçın Kayan aldı. Kerem Atakan, Ege Özkayımoğlu, Eren Bilen ve Arda Özçimen gibi oyuncular ise ya kulübede ya da tribünde oturdu. Yeni sezon öncesi yine genç futbolcuları takibe alan İzmir ekibinin oyunculara forma vermemesi taraftarlar arasında da eleştiri konusu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı