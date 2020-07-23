Göztepe'de Hüseyin Bulut kulübe veda etti!

Süper Lig ekibi Göztepe gelecek sezon planlaması doğrultusunda sezon başında Dortmund'dan transfer ettiği Hüseyin Bulut'la yollarını ayırdı.

Süper Lig'de cumartesi günü sezonun son maçında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de, bir genç daha oynamadan takımdan ayrıldı. İzmir temsilcisinde, Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen Hüseyin Bulut kulübe veda etti.

Bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkıp Süper Lig'de değerlendirilmeyen 21 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sezon sonra Göztepe'den ayrılmaya karar verdim. Hoşçakal Göztepe, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig döneminde sürekli genç oyunculara yönelen Göztepe'de Hüseyin'in yanı sıra Serkan Bakan, Doğanay Kılınç, Samed Ali Kaya, Muhammed Enes, Mehmet Enes, Gökay Eser, Metin Acet, Erol Sepil, Mahmut Nigiz, Yavuz Aygün, Batuhan Kırdaroğlu gibi birçok genç oyuncu şans bulamadan yollarını ayırdı. Mevcut kadrosunda yer alan gençlerden ise en fazla süreyi kanatlarda görev yapan Yalçın Kayan aldı. Kerem Atakan, Ege Özkayımoğlu, Eren Bilen ve Arda Özçimen gibi oyuncular ise ya kulübede ya da tribünde oturdu. Yeni sezon öncesi yine genç futbolcuları takibe alan İzmir ekibinin oyunculara forma vermemesi taraftarlar arasında da eleştiri konusu oldu.

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