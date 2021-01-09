Göztepe 0-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe evinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaştı. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 1-0 kazandı ve son 3 maçta 7 puan topladı.
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 1-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Slinik kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 24 puana yükselirken, Göztepe ise 19 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Hakan'ın pasında Orgill sağ çaprazda topla buluştu. Orgill'in sert şutunda Göztepe defansı tehlikeyi önledi.
25'inci dakikada atılan uzun topu iyi kontrol eden Murat Paluli şutunu çekti, kaleci Boffin topu ayaklarıyla kornere çeldi.
31'inci dakikada Soner ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Boffin topu güçlükle çeldi.
45+1'inci dakikada Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta karambolde topa Ndiaye dokundu, Antalyaspor defansı kaleye giden meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.
57'nci dakikada sol çaprazda Halil topla buluştu. Halil'in yerden şutunda top savunmadan döndü.
77'nci dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Hızlı atağa kalkan konuk takımda Fredy'nin pasında Doğukan bomboş durumda şutunu çekti, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
86'ncı dakikada soldan Burekovic ortaladı, Tripic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Antalyaspor'un oldu.
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