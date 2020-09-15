15 Eylül 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe 45 yıl sonra lider

Göztepe 45 yıl sonra lider
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

'in ilk haftasında sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup eden , sezonun ilk haftasını zirvede tamamladı ve 45 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.

'in Milli Lig adıyla oynanmaya başladığı 1959 yılından itibaren 19 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele eden , daha sonra 2007-2008'de amatör kümede mücadele etmesine rağmen 2016-2017'de tekrar Süper Lig'e döndü.

O zamanki adı Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda ( Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynayarak bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olan Göztepe, bu sezon 29. kez yer aldığı ligin ilk haftasında 'u 5-1 mağlup etti.

Bu skorla, ilk hafta maçlarının ardından maç fazlası ve averajla ilk sırada yer alan Göztepe, en son 1975-1976 sezonunda liderlik koltuğuna oturmuştu.

Göztepe, o sezon ilk hafta maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 5-1'lik skorla geçerek ilk sıraya yerleşmişti.

16. kez liderlik koltuğunda

Ligde 357 hafta sonra kendisine 1. sırada yer bulan Göztepe, bu sezona kadar 15 kez haftayı zirvede tamamladı.

temsilcisi, ilk 11 müsabakada mağlup olmadığı ve karşılaşmaların düzenli oynanmadığı ligde ilk 11 haftanın 3'ünde maç fazlası ve averajla lider durumda yer aldı.

1967-1968'de 6'sı üst üste olmak üzere 7, 1970-1971'de 1, 1973-1974'te 3 ve 1975-1976'da 1 hafta liderliği kimseye bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, 45 yıl sonra tekrar liderliğe yükseldi.

Liderlik rekoru Fenerbahçe ile Galatasaray'da

Süper Lig'de şimdiye kadar 556 haftayı lider tamamlayan ile liderlik rekorunu paylaşıyorlar. Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında 412 haftayla üçüncü, ise 208 haftayla dördüncü sırada bulunuyor.

En farklı galibiyet Feriköy'e karşı

Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla lig tarihinde 9. kez 5 gol attığı bir müsabakayı geride bırakan Göztepe, en son 2017-2018'de 'u 5-0'lık skorla mağlup etmişti.

Ligdeki en farklı galibiyetini 1967-1968'de Feriköy karışısında 9-1'lik galibiyetle alan Göztepe'nin ligde 5 gol attığı müsabakalar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor
1961-1962Göztepe-Yeşildirek5-2
1962-1963Göztepe-Beyoğluspor5-0
1970-1971Göztepe-Samsunspor5-2
1971-1972Göztepe-Giresunspor5-1
1975-1976Göztepe-Boluspor5-1
1975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-5
1978-1979Göztepe-Kırıkkalespor5-1
2017-2018Göztepe-Kardemir Karabükspor5-0
2020-2021Göztepe-Yukatel Denizlispor5-1

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