14 Mayıs 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de yerli oyunculardan büyük fedakarlık

Göztepe'de yerli oyunculardan büyük fedakarlık
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından diğer kulüpler gibi maddi olarak büyük bir kayba uğrayan 'de sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan yerli futbolcuların maaşlarında fedakarlık yapmayı kabul etmesi yönetimini sevindirdi.

ekiplerinden 'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek yerli futbolcuların corona virüsü salgınıyla ücretlerinde fedakarlığa hazır olması yönetimi sevindirdi. Kanat oyuncusu Serdar Gürler'in, "Başkanımız bizim için her şeyi yapıyor. Böyle bir durumda biz de fedakarlık yapacağız" açıklamasının ardından , Berkan Emir ve gibi isimlerin de sarı-kırmızılılarda kalmak için kurmaylarla anlaşmaya sıcak baktıkları vurgulandı. Yönetimin sunacağı şartlara çok fazla itiraz etmeyecek yerli isimlerin gösterdikleri tutum Başkan 'i mutlu etti.
Mehmet Sepil'in de hem bütçeyi sarsmadan hem de oyuncuları mağdur etmeden orta yolu bulacağı ve kadronun iskeletini bozmayacağı dile getirildi. Yabancı futbolcuların da tıpkı yerli isimler gibi ücretlerinin artırılması konusunda yönetimi zorlamaması bekleniyor. Sözleşmesi sona erecek futbolcularla ön görüşmelere başlayan Başkan Mehmet Sepil'in iç transferi süreci uzatmadan önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.

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