14 Eylül 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

Göztepe, Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

, Macar kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'de Beto'nun ayrılmasından sonra kaleci arayışlarına hız vermişti. Sarı-kırmızılı ekip son olarak 'ın Atromistos takımın forma giyen 'yi kadrosuna kattı. temsilcisi, 27 yaşındaki Macar kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Ferencvaros formasıyla başlayan Balazs Megyeri, arından Olmypiakos, Getafe, Gerüther Fürth ve Atromitos takımlarında forma giydi. Göztepe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Macar file bekçisine sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
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