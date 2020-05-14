Beto'nun yerine yerli

Göztepe'de 3 sezondur kaleyi başarıyla koruyan Beto'yla anlaşmayı çok isteyen yönetimin, aksi bir sonuç alınması halinde mevcut kadrodaki Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen ve Arda Özçimen'e kaleyi emanet edeceği öğrenildi.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Göztepe'de3 sezondur kaleyi başarıyla koruyan Beto'yla anlaşmayı çok isteyen yönetimin, aksi bir sonuç alınması halinde mevcut kadrodaki Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen ve Arda Özçimen'e kaleyi emanet edeceği öğrenildi. Kariyerinde birçok kupa kaldırıp, Avrupa'nın üst düzey takımlarında görev yapan Beto'ya başta ülkesinin eski kulübü S.Lizbon olmak üzere ciddi tekliflerin geldiği, 37 yaşındaki kalecisini de kaybetmek istemeyen İzmir ekibinin bir an önce tecrübeli eldivenle masaya oturacağı belirtildi. Göztepeliler'in oldukça güvendiği Göktuğ ise bu sezon ligde 4, kupada 6 maça çıktı. Yaptığı kurtarışlarla iyi bir performans ortaya koydu.