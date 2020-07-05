05 Temmuz 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de İlhan Palut istifasını yönetime verdi

Süper Lig ekibinde şok istifa! Dilekçesini yönetime verdi
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında sarı-kırmızılı yönetime istifa dilekçesini verdi

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