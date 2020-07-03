03 Temmuz 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe de seriyi bozmak istiyor! Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra...

Göztepe de seriyi bozmak istiyor!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

'in 30. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , sarı-lacivertlileri Kadıköy'de yenerek seriyi bozmak istiyor. Fenerbahçe'nin serisini ve da bozmuştu.

'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göz-Göz, yarın kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor. Koronavirüs salgını arasının ardından oynadığı 3 maçta hiç galibiyet alamayan , ligde 38 puanla 8'inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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