Göztepe de seriyi bozmak istiyor! Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra...
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, sarı-lacivertlileri Kadıköy'de yenerek seriyi bozmak istiyor. Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray ve Trabzonspor da bozmuştu.
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göz-Göz, yarın kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor. Koronavirüs salgını arasının ardından oynadığı 3 maçta hiç galibiyet alamayan Göztepe, ligde 38 puanla 8'inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
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