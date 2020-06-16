Göztepe'de takıma uyarı
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzon maçındaki futbola kızdı, “Futbolda kaybetmek doğal ancak mücadele etmemek camiamızı çok üzer” diye futbolcularını uyardı.
Sahasında lider Trabzonspor'a 3-1 yenilip, oynadığı futbolla vasatı geçemeyen Göztepe, cumartesi günü deplasmandaki kritik Yeni Malatyaspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör İlhan Palut oyuncularını uyardı. İsteksiz futbol karşısında hayal kırıklığı yaşadığını oyuncularına ileten Palut'un, "Tüm takımlar pandemiden olumsuz etkilendi. Ancak bizim bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. En kısa sürede toparlanacağız. Malatya'da gerçek kimliğimizi göstermeliyiz. Futboldan kazanmak kaybetmek doğal ancak mücadele etmemek camiamızı üzer" dediği öğrenildi.
İKİ İSİM GÖREVE
Göztepe'de beklentileri karşılayamayan İngiliz forvet Jerome, Trabzon maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. İlhan Palut'un, maçta da etkisiz kalan Jerome'un yokluğunda Wilczek'e forma vereceği bildirildi. Genç hocanın, Trabzonspor maçında oynatmadığı kanat oyuncusu Tripic'i de Y.Malatya maçına hazırladığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı