Katarlılar Göztepe'yi satın almak istiyor! 150 milyon Dolar...

Dünyada çeşitli liglerden birçok takım alan Katarlı yatırımcılar, bu kez Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın almak istiyor. Katar sermayeli dev bir şirketin İzmir ekibi için 150 milyon Dolar'lık bir teklif sunacağı iddia edildi.

Dünyanın önemli futbol kulüplerinin peşine düşen Katarlı yatırımcılar gözünü bu kez Süper Lig ekibi Göztepe'ye dikti. Fanatik'in haberine göre; Dev sermayeli şirket sarı-kırmızılı kulübü satın almak için araştırmalarını tamamladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le temasların başladığı ifade edildi. Konuşulan rakamın 100-150 milyon Dolar arasında olduğu gelen haberler arasında.

MEHMET SEPİL KALABİLİR!

Göztepe'nin satışı için Mehmet Sepil ile görüşmelere başlandığı belirtiliyor. Her fırsatta Göztepe'yi satmayacağını açıklayan Sepil'in ilk başta satışa sıcak bakmadığı bildirildi. Ancak kulüp, her yıl 50 milyon TL'nin üzerinde zarar ediyor. Türkiye'deki gelirlerin de düşmesiyle başkanın satış ihtimalini değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse Mehmet Sepil 3 yıl daha kulübün başkanlığını sürdürecek. Sarı-Kırmızılı kulübün devri aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

7.5 MİLYON DOLAR'A ALMIŞTI

Mehmet Sepil 2014 yılında 2. Lig'de mücadele eden Göztepe'yi 7.5 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. 1 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükselen Sarı-Kırmızılı takım 2 yıl sonra da 14 yıllık özlemin ardından adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

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