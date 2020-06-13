Beto farkı önledi

Göztepe'nin 38 yaşındaki kalecisi Beto, dün Trabzonspor ataklarına yine uzun süre tek başına set çekti. Portekizli file bekçisi, bordo-mavili takımın 3'ü ilk yarıda 4 önemli atağında kalesini gole kapadı.

Özellikle Novak ve Ekuban'ın yüzde yüzlük pozisyonlarında müthiş kurtarışlar yapan Beto, Nwakaeme, penaltıdan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün gollerine ise engel olamadı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı oldu. Dün oynanan karşılaşmayla birlikte Beto, 5 karşılaşmada tam 27 kurtarış gerçekleştirdi.

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