13 Haziran 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Beto farkı önledi

Beto farkı önledi
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

'nin 38 yaşındaki kalecisi , dün ataklarına yine uzun süre tek başına set çekti. Portekizli file bekçisi, bordo-mavili takımın 3'ü ilk yarıda 4 önemli atağında kalesini gole kapadı.

Özellikle Novak ve Ekuban'ın yüzde yüzlük pozisyonlarında müthiş kurtarışlar yapan , Nwakaeme, penaltıdan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün gollerine ise engel olamadı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Beto'nun kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar 'a karşı oldu. Dün oynanan karşılaşmayla birlikte Beto, 5 karşılaşmada tam 27 kurtarış gerçekleştirdi.

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