24 Kasım 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

ekiplerinden , ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, "Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden , 'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle feshettiğini açıkladı.

İşte Göztepe'nin yaptığı o açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."

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