06 Nisan 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe eski Galatasaraylı Emre Çolak'ı gözüne kestirdi!

Şampiyonlukta katkısı büyüktü! G.Saray'ın eski yıldızı...
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Son dakika! 'ın altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılılarda oynadığı dönemde şampiyonluğa büyük katkı sağlayan , daha sonra ve takımlarında forma giymişti. Emre Çolak hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre 28 yaşındaki futbolcu 'e dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başlayan , dış transferde on numara pozisyonu için yerli yıldızları gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, 'den sezon sonunda ayrılması gündeme gelen 'tan sonra ekibi 'dan 'ı da listesine ekledi.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona erecek olan Alper Potuk ile ilgili henüz karar vermemesi nedeniyle sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emre'ye yöneldi.

Yeni Asır'ın haberine göre, altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı ekipten 2016- 2017 yılında Deportivo'ya olarak dikkat çeken Emre, Al Wahda'da da forma giydi. İspanya İkinci Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Deportivo'da mutsuz olan başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe'ye avantaj kazandırıyor.

Galatasaray'da kırmızı alarm!

DÖNMEK İSTİYOR

Kariyerine 'de devam etmeyi planlayan Emre Çolak'a menajeri kanalıyla teklif götürecek olan sarı-kırmızılı yönetim sezon bitmeden transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.

9 KUPA KAZANDI

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cim-Bom'da A takımda 3'er Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı. Emre Çolak, Galatasaray'da 181 karşılaşmada görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

Falcao'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe’de 5 yabancı yolcu Göztepe’de 5 yabancı yolcu
Cameron Jerome’un talibi çok Cameron Jerome’un talibi çok
Göztepeli yıldıza İngiltere'den talip! Göztepeli yıldıza İngiltere'den talip!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör