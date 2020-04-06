Galatasaray'da Radamel Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcülü Radamel Falcao'nun takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli golcü transfer haberlerine karşılık, "Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim" diye konuştu.
Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:
Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...