06 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Falcao'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcülü 'nun takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli golcü transfer haberlerine karşılık, "Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim" diye konuştu.

'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan , son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.

Geçtiğimiz günlerde basınında, Kolombiyalı forvet için 'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!

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