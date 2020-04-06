06 Nisan 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da kırmızı alarm

TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmelerini tamamlayan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 01:14 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 06:41
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Galatasaray'da kırmızı alarm

Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray'da kırmızı alarm

Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.

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Galatasaray'da kırmızı alarm

ARTIK YANIT BEKLENİYOR

Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı. Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor.

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Galatasaray'da kırmızı alarm

BANKALAR BİRLİĞİ İLE MASAYA

Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray, Bankalar Birliği ile de görüşecek. Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tele-konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ilk gündem maddesi Ağustos ayında yapılacak ilk taksit ödemesi...

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Galatasaray'da kırmızı alarm

2.5 milyon euro'luk ödemenin en azından 2021 yılına ertelenmesi talep edilecek. Yönetim ayrıca mücbir sebeplerden dolayı, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartları, ödeme şekilleri, faiz oranları, taksitleri ve vadelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini talep edecek.

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