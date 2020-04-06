06 Nisan 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de 5 yabancı yolcu

Göztepe’de 5 yabancı yolcu
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla birlikte taraftara için yıldız oyuncu sözü veren Başkan , belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla birlikte taraftara için yıldız oyuncu sözü veren Başkan , belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracak. Jerome'un yanı sıra Reis, Leo, Borges ve Mossoro gibi yabancı oyuncuların da gözden çıkarıldığı dile getirildi. Mossoro, Reis ve Leo'un sözleşmeleri sezon sonu bitecek, Borges'in ise 2021 yılına kadar kontratı var.
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