06 Nisan 2020, Pazartesi
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Göztepe’de 5 yabancı yolcu
Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla birlikte taraftara yeni sezon için yıldız oyuncu sözü veren Başkan Mehmet Sepil, belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracak.
Gürsel Aksel Stadı'nın açılmasıyla birlikte taraftara yeni sezon için yıldız oyuncu sözü veren Başkan Mehmet Sepil, belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracak. Jerome'un yanı sıra Reis, Leo, Borges ve Mossoro gibi yabancı oyuncuların da gözden çıkarıldığı dile getirildi. Mossoro, Reis ve Leo'un sözleşmeleri sezon sonu bitecek, Borges'in ise 2021 yılına kadar kontratı var.
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