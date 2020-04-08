08 Nisan 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe yıldız golcü Eder'in peşinde

Göztepe gözünü kararttı! Yıldız golcü...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

ekiplerinden 'de yönetim yeni sezonun çalışmalarına başladı. Öncelikle iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan başkan 'in dış transferde ise Portekizli forvet 'i gözüne kestirdiği öğrenildi.

Stadı'nın hizmete girmesiyle yıldız oyuncu sözü veren Sepil'in Rusya'nın takımında top koşturan 32 yaşındaki 'le temasa geçtiği kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcünün de yapılan görüşmelere olumlu yanaştığı iddia edildi.

Futbol yaşamına ülkesinde Academica takımında başlayan Eder, Braga, İngiltere'de Swensea City, Fransa'da Lille ve son olarak Rusya'da Lokomotiv Moskova takımlarında forma giydi. Portekiz Milli Takımı ile 35 maça çıkan Eder 5 kez fileleri sarstı. Eder, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'e kupayı getiren golü kaydetmişti.

Fransa ile oynanan final maçının uzatmalarında 109. dakikada ağları sarsan Eder, maçın kahramanı olmuştu.

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