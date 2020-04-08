Göztepe yıldız golcü Eder'in peşinde
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetim yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Öncelikle iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan başkan Mehmet Sepil'in dış transferde ise Portekizli forvet Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi.
Gürsel Aksel Stadı'nın hizmete girmesiyle yıldız oyuncu sözü veren Sepil'in Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder'le temasa geçtiği kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcünün de yapılan görüşmelere olumlu yanaştığı iddia edildi.
Futbol yaşamına ülkesinde Academica takımında başlayan Eder, Braga, İngiltere'de Swensea City, Fransa'da Lille ve son olarak Rusya'da Lokomotiv Moskova takımlarında forma giydi. Portekiz Milli Takımı ile 35 maça çıkan Eder 5 kez fileleri sarstı. Eder, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'e kupayı getiren golü kaydetmişti.
Fransa ile oynanan final maçının uzatmalarında 109. dakikada ağları sarsan Eder, maçın kahramanı olmuştu.
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