Göztepe yıldız golcü Eder'in peşinde

Son dakika! Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılılarda oynadığı dönemde şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Emre Çolak, daha sonra İspanya ve Suudi Arabistan takımlarında forma giymişti. Emre Çolak hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...