23 Aralık 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Galatasaray’ı 17 yıl sonra mağlup etti

Göz Göz'den Bornova’ya galibiyetli veda
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2019

, yaklaşık 3 senedir geçici olarak maçlarını oynadığı Bornova Stadyumu’na galibiyetiyle veda etti. , yeni stadyumundaki ilk maçında Beşiktaş’ı konuk edecek.

'in 16. hafta mücadelesinde , 'ı konuk etti. 9. dakikada Jerome ile öne geçen ev sahibi ekip, 27. dakikada Gassama'nın şanssız bir şekilde kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-1'lik beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda maçın kontrolünü tamamen ele geçiren İzmir temsilcisi, 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar öne geçerek galibiyete ulaşan taraf oldu.

GÖZTEPE, GALATASARAY'I 17 YIL SONRA MAĞLUP ETTİ
Göztepe bu galibiyetle Galatasaray'ı 17 yıl aranın ardından mağlup etmiş oldu. Galatasaray'a karşı son galibiyetini 3 Mart 2002 tarihinde alan , bu maçtan sonra oynadığı 6 maçı da rakibine kaybetmişti. Ligde 5 maçlık yenilmeme serisi yakalayan İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak bu özelliğini kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle moral depolarken ligin 16. haftasını 23 puanla kapattı.

GÖZ GÖZ, BORNOVA'YI SON KEZ FETHETTİ
Bu maç aynı zamanda Göztepe'nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynadığı son maç oldu. Göz Göz, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun yapımı sırasında maçlarını geçici olarak burada oynuyordu. Buradaki ilk resmi maçını 1 Ekim 2016 tarihinde oynayan Göz Göz, bu maçta Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray galibiyetiyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'na veda eden Göztepe, yapımı tamamlanan yeni stadyumunda ligin ikinci yarısının ilk iç saha maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

ÖZET l Göztepe 2 - 1 Galatasaray l MAÇ SONUCU
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