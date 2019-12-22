22 Aralık 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göz-Göz’den şık hareket

Göz-Göz’den şık hareket
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Türk Kızılay ve Göztepe işbirliğiyle uygulamaya konulan, Göztepe lisanslı atkı, bere, eldiven ve oyuncak yardımı kampanyası bu yıl da G.Saray maçında devam etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti. Ayrıca ilk yarıda Göztepe tribünlerinde yapılan şık hareketle ilgili devasa pankartın açılması da dikkatlerden kaçmadı.

BORNOVA'YA VEDA
Göztepe, G.Saray maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son maçına çıktı. 2017- 2018'den bu yana burada oynayan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı için günleri sayıyor. Göz-Göz, 19. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında yeni stadında ilk kez görücüye çıkacak.

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