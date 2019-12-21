ÖZET l Göztepe 2 - 1 Galatasaray l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Göztepe, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı iki ekibin karşılaşmasında 2-1'lik skorla galip gelen ekip Göztepe oldu.

Ev sahibi ekip, ligde Galatasaray'ı 17 yıl sonra mağlup etti.

Göztepe'nin gollerini 9. dakikada Jerome ile 61. dakikada Halil Akbunar kaydederken, Galatasaray'ın tek golü ise 27. dakikada Lamine Gassama'nın ters vuruşuyla geldi.

Bu sonuçla Göztepe ligde puanını 23'e yükseltirken, şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Galatasaray 24 puanda kaldı.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Selçuk'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest atışta top az farkla yandan oyun alanını terk etti.



9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Serdar'ın kullandığı köşe atışında Titi topu kafayla indirdi, bomboş durumdaki Jerome meşin yuvarlağı kale dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.



15'inci dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topa yükselen Reis'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.



27'nci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer'in kullandığı kornerde Beto topu elinden kaçırdı, Selçuk'un ortasında Babel kafayı vurdu, Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.



32'nci dakikada Babel'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli kaleci Beto eli karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, yerden giden top yandan oyun alanını terk etti.



49'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten dışarı çıktı.



56'ncı dakikada Leo'nun soldan ortasında savunmada Marcao'dan seken topu arka direkte Halil kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



58'inci dakikada Ömer Bayram soldan kesti. Kale sahasında Babel bomboş pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.



61'inci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Kontra atağa kalkan sarı kırmızılılarda Serdar'ın ara pasında Halil kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Halil'in plase vuruşunda top ağları sarstı: 2-1.



71'inci dakikada Ömer'in pasıyla ceza sahası içine giren Nagatomo topu altıpastaki Babel'e atmak istedi, araya giren Titi tehlikeyi önledi.



78'inci dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar'ın aşırtma vuruşunda top yan direkten döndü. Aynı dakikada bu kez Falcao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Falcao'nun yerden şutunu Göztepe kalecisi Beto çıkardı.



Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Galatasaray renktaşına yenilerek şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı kaybetti.

MUSLERA 350. MAÇINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı.

Galatasaray'da 10 kupa kazanan tecrübeli kaleci 349 maçın 114'ünde kalesini gole kapattı. Süper Lig'de Manisaspor'a karşı penaltı vuruşundan bir golü bulunan Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da ligde 3-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Göztepe'de cezasını tamamlayan Soner Aydoğdu, Celso Borges'in yerine oynarken, cezalı Berkan Emir'in yerine Leo Schwechlen mücadele etti.

Ligin ilk 2 haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de forma şansı bulan Leo, 13 hafta aradan sonra 16. haftada Galatasaray karşısında yer aldı.

BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU STADI'NA VEDA

Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Göztepe'nin, Galatasaray karşılaşması bu stattaki son maçı olabilir.

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin 19. haftadaki Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

"BİR ATKI BİR OYUNCAK" KAMPANYASI

Türk Kızılay ve Göztepe iş birliğiyle uygulamaya konulan, Göztepe lisanslı atkı, bere, eldiven ve oyuncak yardımı kampanyası bu sene de Galatasaray maçında sürdürüldü.

Göztepeli taraftarlar sarı-kırmızılı kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de müsabakayı takip etti.