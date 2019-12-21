Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi! Stoch...

Transferde sürpriz son dakika hamlesi... Süper Lig'de ikinci yarıda yeni stadı ile birlikte üst sıraları hedefleyen Göztepe dış transferde yeni hedef belirledi. Hücumdaki etkinliği artırmak için golcü transferi yapacak olan Göz-Göz, sol kanada da takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin, sol kanat adayları arasında da hedefi PAOK'tan ayrılacak olan Miroslav Stoch.

Bir dönem Türkiye'de de Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch Yunanistan'dan ayrılıyor... PAOK futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; Süper Lig ekiplerinden Göztepe de PAOK'un gözden çıkardığı transfer etmek için devreye girdi.

TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Yunanistan'da istediğini bulamayan Miroslav Stoch için Göztepe devreye girerken kulüp Başkanı Mehmet Sepil maddi şartların oluşması halinde futbolcuyu ocak ayında Göztepe'ye kazandıracak.

Ülkesi Slovakya'da Nitra ekibinde futbola başlayan Stoch, daha sonra İngiliz ekibi Chelsea'ye transfer oldu. Sol kanat oyuncusu, Twente, Fenerbahçe, Al Ain, Bursaspor ve Slavia Prag'da da forma giymişti.