21 Aralık 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi! Stoch...

Göztepe'den sol kanada tanıdık isim!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Transferde sürpriz son dakika hamlesi... 'de ikinci yarıda yeni stadı ile birlikte üst sıraları hedefleyen dış transferde yeni hedef belirledi. Hücumdaki etkinliği artırmak için golcü transferi yapacak olan Göz-Göz, sol kanada da takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin, sol kanat adayları arasında da hedefi PAOK'tan ayrılacak olan .

Bir dönem Türkiye'de de Fenerbahçe forması giyen Yunanistan'dan ayrılıyor... PAOK futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; ekiplerinden de PAOK'un gözden çıkardığı etmek için devreye girdi.

TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK
Yunanistan'da istediğini bulamayan Miroslav Stoch için Göztepe devreye girerken kulüp Başkanı Mehmet Sepil maddi şartların oluşması halinde futbolcuyu ocak ayında Göztepe'ye kazandıracak.

Ülkesi Slovakya'da Nitra ekibinde futbola başlayan Stoch, daha sonra İngiliz ekibi Chelsea'ye transfer oldu. Sol kanat oyuncusu, Twente, Fenerbahçe, Al Ain, Bursaspor ve Slavia Prag'da da forma giymişti.

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