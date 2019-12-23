Göztepe’nin gözü Yiğido’da

Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran Göztepe, gözünü gelecek hafta lider Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. İzmir ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. Stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome Sivas'ta yok.

Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran Göztepe, gözünü gelecek hafta lider Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. İzmir ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. Stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome Sivas'ta yok.