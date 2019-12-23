23 Aralık 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’nin gözü Yiğido’da

Göztepe’nin gözü Yiğido’da
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran Göztepe, gözünü gelecek hafta lider 'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. İzmir ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. Stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome Sivas'ta yok.

Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmeyi başaran Göztepe, gözünü gelecek hafta lider 'la deplasmanda oynayacağı kritik maça çevirdi. İzmir ekibinde 3 yabancının cezalı olması ise teknik heyeti sıkıntıya soktu. Stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome Sivas'ta yok.

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