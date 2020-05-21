21 Mayıs 2020, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Antep’te vaka yok

Antep’te vaka yok
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.05.2020

Ülkesi Romanya'dan dönen ve 14 gün karantinada kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Maxim'in corona virüsü testi negatif çıktı.

Ülkesi Romanya'dan dönen ve 14 gün karantinada kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Maxim'in corona virüsü testi negatif çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Gaziantep tempoyu yükseltti Gaziantep tempoyu yükseltti
Gaziantep’te şarkılı idman Gaziantep’te şarkılı idman
1 haftaya tam kadro 1 haftaya tam kadro
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör