Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Atilla Karaoğlan, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Vişça, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok

Ankaragücü: Bahadır, Mujakic, Radakovic, Kazımdan, Kitsiou, Atakan, Efkan, Rodrigues, Tolga, Bassogog, Ali Sowe