Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının CANLI ANLATIMI ve tüm detayları haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 38. ve son haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip bu mücadeleyi kazanıp lige galibiyetle ara vermek isterken, Ankara temsilcisi ise ligde kalmak için maça çıkacak. Bu karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.