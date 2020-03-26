26 Mart 2020, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Oyuncularımız evlerinde de çalışıyor"

GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Futbol Kulübü Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcuların çalışmalarını evlerinde de sürdürdüğünü söyledi.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, lige verilen aranın bir tatil olmadığını, futbolcuların ve ailelerinin sağlıklarını korumak adına izole süreci olduğunu hatırlattı.

Takımın bir aksilik olmaması halinde 3 Nisan Cuma günü toplanacağını anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"3 Nisan Cuma gününe kadar futbolcularımız bireysel antrenmanlarını tesislerimizde münferit olarak yapabiliyor. Futbolcularımızın her türlü ihtiyaçları Sportif Direktörümüz Fatih İbradı ve antrenörümüz Erdal Güneş tarafından karşılanıyor. Ayrıca teknik heyetimiz oyuncularımıza bir program hazırladı. Bu bağlamda oyuncularımız evlerinde de bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor."

"Test yaptırmak için başvurduk"

, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının testten geçirilmesi için başvurduklarını bildirdi.

Büyükekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'nin ve dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Şu anda en büyük hassasiyetlerinin insan sağlığı olduğunu anlatan Büyükekşi, "Bu anlamda futbolcularımızın ve kulüp çalışanlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli. Bu yüzden gerekli testleri yaptırmak adına İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduk. Ümit ediyorum kısa zamanda gereken işlemler tamamlanacak." diye konuştu.

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