17 Mart 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Sumudica’dan rehavet uyarısı

Sumudica’dan rehavet uyarısı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 17.03.2020

4 maçtır kazanamayan G.Antep FK, 5 deplasmanda sadece 1 puan çıkardı.

4 maçtır kazanamayan G.Antep FK, 5 deplasmanda sadece 1 puan çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, 32 puanın 13'ünü dış sahada kazandı. Teknik Direktör Sumudica, "Lig bitti diye düşünen varsa yanılır. Hedefe ulaşmak için toparlanmalıyız" diye rehavet uyarısı yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! İşte güncel puan durumu
Alanyaspor Gaziantep'i tek golle geçti Alanyaspor Gaziantep'i tek golle geçti
Oyuncularım mağlubiyetin bedelini ödeyecek "Oyuncularım mağlubiyetin bedelini ödeyecek"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör