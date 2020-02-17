17 Şubat 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK 2 penaltı kaçırdı Sumudica çıldırdı

5 dakikada 2 penaltı kaçtı Sumudica çıldırdı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

'in 22. haftasında  FK. sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip 57 ve 62. dakikalarda penaltı kazanırken,  bu penaltı atışından yararlanamadı. Teknik direktör Sumudica kaçan ikinci penaltı atışından sonra adeta çılgına döndü.

'de Futbol Kulübü ve takımlarının karşı karşıya geldiği maçta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Gaziantep'in 28 yaşındaki futbolcusu üst üste 2 penaltı atışını kaçırdı.

Gaziantep'te Muhammet Demir, 57. ve 62. dakikalarda penaltı atışından yararlanamadı.

SUMUDICA ÇILDIRDI!

2. penaltıyı başkasının atması için uzun süre uyarıda bulunan Sumudica, penaltının kaçmasının ardından sinirlenerek soyunma odasına doğru gitti ve sonrasında geri döndü. Üst üste 2 penaltı atışından yararlanamayan Muhammet'e tribünler de tepki gösterdi.

4 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

Gaziantep FK'da 62. dakikada kaçırdığı ikinci penaltıdan sonra 4 dakika sonra Sumudica tarafından Muhammet Demir oyundan çıkarıldı.

66'da oyundan alınan Muhammet Demir bu kararı beğenmedi. Gaziantep tribünleri de oyundan çıkan Muhammet'e tepki gösterirken, takım arkadaşları ve teknik heyet taraftardan futbolcuyu alkışlamalarını istedi.

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