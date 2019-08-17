17 Ağustos 2019, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Patrick Twumasi, Gazişehir Gaziantep'te

Patrick Twumasi, Gazişehir Gaziantep'te
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 17.08.2019

Süper Lig ekiplerinden , Ganalı futbolcu 'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya'nın Alaves takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Twumasi'nin, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da hazır bulunduğu törende kendisini 'e bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

Ganalı oyuncu, geçen sezon Alaves ile La Liga'da 11 maça çıktı ve 159 dakika sahada kaldı.

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