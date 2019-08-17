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Patrick Twumasi, Gazişehir Gaziantep'te
Giriş Tarihi: 17.08.2019
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı futbolcu Patrick Twumasi'yi 1 yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya'nın Alaves takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Twumasi'nin, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da hazır bulunduğu törende kendisini Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.
Ganalı oyuncu, geçen sezon Alaves ile La Liga'da 11 maça çıktı ve 159 dakika sahada kaldı.
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