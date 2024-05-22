UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ve Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Final maçı heyecanla bekleniyor. İrlanda Dublin'de bulunan Aviva Stadyumu'nda oynanacak maçta István Kovács düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi sahibini buluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra en prestijli kulüp organizsyonu olan Avrupa Ligi'nde final Atalanta - Bayer Leverkusen maçına sahne olacak. Yarı finalede Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen ve Marsilya'yı eleyen Atalanta, İrlanda'nın Dublin kentinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN? ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Dublin Arena'da oynanacak müsabaka TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka saat 22:00'da oynanacak.

ATALANTA BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI İZLE

FİNALE RUMEN HAKEM!

Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ALAN NE KADAR KAZANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve adını finale yazdıran ekipler, final turunda en az 4.6 Milyon Euro kazanacak. Kazanan ekip 4 Milyon Euro ödül daha elde edecek. Atalanta ve Bayer Leverkusen, son 16 turunda 1.2 milyon euro, çeyrek finalde 1,8, yarı finalde 2,8 milyon euro ödül kazandı.