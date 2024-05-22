TFF 2. Lig yükselme play-off maçında Iğdır FK ve Kastamonuspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Iğdır FK - Kastamonuspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Iğdır FK - Kastamonuspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Yükselme Play-off maçında Iğdır FK ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçta Emre Kargın düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Kastamonuspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

IĞDIR FK - KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Iğdır FK - Kastamonuspor maçı 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15:30'da TFF Youtube'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Iğdır FK - Kastamonuspor MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE