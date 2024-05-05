Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Gaziantep FK'nın golü 11. dakikada Papy Djilobodji'den gelirken, Hatayspor'un golünü 15. dakikada Guy Kilama kaydetti.
Öte yandan ev sahibi takım, 87. dakikada Draguş ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 35'e çıkarırken, Hatayspor puanını 34'e yükseltti.