05 Ağustos 2019, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri mazbatalarını aldı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Kulübünde göreve yeni seçilen üyeleri, mazbatalarını aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde yeniden başkanı olan ile üyeler, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Tevfik Yamantürk'e mazbatasını, Kulübü Başkanı ile toplantı divan başkanı Ali Rıza Dizdar takdim etti. Ardından sırasıyla divan kurulu üyelerine mazbataları verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Gazişehir'de Ayhan Akman görevinden ayrıldı Gazişehir'de Ayhan Akman görevinden ayrıldı
Gazişehir Gaziantep yağmur altında çalıştı Gazişehir Gaziantep yağmur altında çalıştı
Gazişehir Gaziantep yağmur altında çalıştı Gazişehir Gaziantep yağmur altında çalıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör