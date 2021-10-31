31 Ekim 2021, Pazar

GAZİANTEP FK

Erol Bulut Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası o tepkinin sebebini açıkladı!

Bulut o tepkinin sebebini açıkladı!
GAZİANTEP FK
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdiği pozisyonla ilgili de konuşan Bulut, "Futbolcuma maç başlarken 'Sarı kartın var, kırmızı kart yiyebilirsin' cümlesi, benim de futbolcumun da hoşuna gitmedi. Futbolcumu baskı altına aldı. Futbolcumuza bunu biz soyunma odasında söylüyoruz, hakemin bunu bir daha söylemesi gerekmiyor bence." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Gaziantep FK, rakibine 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Erol Bulut maç sonu açıklamalarda bulunurken, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Bulut'un açıklamaları:

HAKEMLERDE STANDARDI YAKALAYAMADIK

"İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi üzdü. Hatırlıyorsam dünkü bir maçta da yenen bir gol vardı, ofsaytla ilgili bir pozisyon vardı. Hakemler nedense bugünkü golü farklı, dünü farklı yorumladılar. Her hakemde farklı bir yorum oluyor. Hakem, bütün tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Hakemle ilgili konuşmamıza gerek yok, uzayabilir. Türkiye'de maalesef bir standardı yakalayamadık. En büyük sorun o. Dünkü Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugünkünün de ofsayt olması gerekiyordu."

'KIRMIZI KART YİYEBİLİRSİN' CÜMLESİ HOŞUMUZA GİTMEDİ

"Futbolcuma maç başlarken 'Sarı kartın var, kırmızı kart yiyebilirsin' cümlesi, benim de futbolcumun da hoşuna gitmedi. Futbolcumu baskı altına aldı. Futbolcumuza bunu biz soyunma odasında söylüyoruz, hakemin bunu bir daha söylemesi gerekmiyor bence."

ÜZGÜNÜZ AMA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK

"Büyük takıma karşı pozisyonları golle sonuçlandırmadığında daha çok enerji sarf etmen gerekiyor. 2-0 kaybettik, üzgünüz ama takım iyi bir performans sergiledi.

İkinci yarının başında hararetli diyalog! Erol Bulut ve Yaşar Kemal Uğurlu... haberin devamı
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