Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK, Figuiredo ve Caulker'ın golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı start aldı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Steven Caulker'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Öte yandan Kasımpaşa ise 90+2'de Eysseric'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Gaziantep FK Süper Lig'de 3 maç aranın ardından galibiyet almış oldu.
Maçın ardından Gaziantep FK ligde 15 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.
MAÇ SONU İLGİNÇ OLAY!
Karşılaşmanın sonuna 9 dakika kayıp zaman ekleyen hakem Halis Özkahya, uzatma süresinin 4. dakikasında maçı bitirdi. Ancak aradan 10 dakika geçmesinin ardından Özkahya, oyuncuları sahaya yeniden çağırarak kalan 5 dakikayı da oynattı.
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