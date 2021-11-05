Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay! Soyunma odasından çağrıldılar
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta +9 dakika verildi. Hakem Halis Özkahya, mücadeleyi 90+5'te bitirdi. Oyuncular daha sonrasında soyunma odasından geri çağrıldı ve 4 dakika daha oynandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında sahalarda nadir yaşanan bir olay gerçekleşti.
Maçı yöneten hakem Halis Özkahya, ikinci yarıya 9 dakika uzatma verdi. Ancak hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti. Hakemin uyarılmasından sonra hakem oyuncuları yeniden sahaya çağırdı. 10 dakika sonra sahaya dönen iki takım futbolcuları son 4 dakikayı da oynadıktan sonra mücadele sona erdi.
DAHA ÖNCE DE ERKEN BİTİRMİŞ
Halis Özkahya, 2017 yılında oynanan Başakşehir - Osmanlıspor maçında 4 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 90+3. dakikada bitirmişti.
GAZİANTEP'TEN MAÇ SONU PAYLAŞIM
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynanan ve tarihe geçen karşılaşma ile ilgili maç sonu paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
😅🤷🏻♂️ UMARIZ BU KEZ MAÇ GERÇEKTEN BİTMİŞTİR!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 5, 2021
MAÇ SONUCU | Gaziantep 2-0 Kasımpaşa
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...