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SÜPER LİG

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay! Soyunma odasından çağrıldılar

Süper Lig maçında ilginç olay! Soyunma odasından çağrıldılar
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta +9 dakika verildi. Hakem Halis Özkahya, mücadeleyi 90+5'te bitirdi. Oyuncular daha sonrasında soyunma odasından geri çağrıldı ve 4 dakika daha oynandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında sahalarda nadir yaşanan bir olay gerçekleşti.

Maçı yöneten hakem Halis Özkahya, ikinci yarıya 9 dakika uzatma verdi. Ancak hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti. Hakemin uyarılmasından sonra hakem oyuncuları yeniden sahaya çağırdı. 10 dakika sonra sahaya dönen iki takım futbolcuları son 4 dakikayı da oynadıktan sonra mücadele sona erdi.

DAHA ÖNCE DE ERKEN BİTİRMİŞ

Halis Özkahya, 2017 yılında oynanan Başakşehir - Osmanlıspor maçında 4 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 90+3. dakikada bitirmişti.

GAZİANTEP'TEN MAÇ SONU PAYLAŞIM

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynanan ve tarihe geçen karşılaşma ile ilgili maç sonu paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Maçta ilginç olay! Halis Özkahya...

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