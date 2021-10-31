31 Ekim 2021, Pazar

GAZİANTEP FK

Galatasaray - Gaziantep FK maçının ikinci yarısında Erol Bulut ile Yaşar Kemal Uğurlu arasında hararetli diyalog!

İkinci yarının başında hararetli diyalog! Erol Bulut ve Yaşar Kemal Uğurlu...
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede ikinci yarının hemen başında gergin anlar yaşandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya kararları nedeniyle hararetli bir şekilde itirazda bulundu. İşte o anlar...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre itirazlarda bulundu. Bulut ile Uğurlu arasında hararetli bir diyalog geçti.

O anlar görüntülere böyle yansıdı...

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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