10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Birçok genç ismi kadrosuna katarak geleceğin takımını kuran Fırtına da kadroya tecrübeli isimler de katılmaya devam ediyor. Bordo-mavililer bir dönem Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 12:44
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Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Karadeniz temsilcisi, hem iddialı hem de alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

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Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Bu doğrultuda genç oyuncularla kulübesini zenginleştiren ve geleceğin takımını kuran Fırtına, artık yıldız isimlere yönelmeye başladı.

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Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Obi Mikel transferi ile ses getiren Bordo- Mavili ekip, gözünü şimdi de bir dönem Galatasaray'ın da istediği yıldız isme dikti.

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Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Trabzonspor bu transferi sonlandırarak taraftarını mutlu etmenin hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...

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Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Trabzonspor forvete Wilfried Bony takviyesiyle bombayı patlatmak istiyor.

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