10 Temmuz 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Birçok genç ismi kadrosuna katarak geleceğin takımını kuran Fırtına da kadroya tecrübeli isimler de katılmaya devam ediyor. Bordo-mavililer bir dönem Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 12:44
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"