Galatasaray istemişti Trabzonspor kaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Birçok genç ismi kadrosuna katarak geleceğin takımını kuran Fırtına da kadroya tecrübeli isimler de katılmaya devam ediyor. Bordo-mavililer bir dönem Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





