11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesinde takımlar oyuncu transferlerine başladı. Gelecek sezon güçlü kadro kurmak isteyen 4 büyük takım, flaş transferlerle gündemi meşgul ediyor. İşte 4 büyük takımda gelenler ve gidenler...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 11:18
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4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışı verecek 4 büyük takım, transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. İşte kadrolarına yeni isimleri ekleyen 4 büyüklerde gelenler ve gidenler....

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4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular

BEŞİKTAŞ (GELENLER)
ADEM LJAJİC - TORİNO - 6.5 MİLYON EURO

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4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular

UMUT NAYİR - BURSASPOR - KİRALIKTAN GERİ DÖNDÜ

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4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular

SEDAT SAHİNTÜRK - BALIKESİRSPOR - KİRALIKTAN GERİ DÖNDÜ

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4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular

BEŞİKTAŞ (GİDENLER)
TOLGA ZENGİN - KULÜPSÜZ

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