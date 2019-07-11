11 Temmuz 2019, Perşembe
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4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesinde takımlar oyuncu transferlerine başladı. Gelecek sezon güçlü kadro kurmak isteyen 4 büyük takım, flaş transferlerle gündemi meşgul ediyor. İşte 4 büyük takımda gelenler ve gidenler...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 11:18
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