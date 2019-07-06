İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Zirvede sürpriz bir isim var

Birçok yıldız ismin durak noktalarından biri olan Süper Lig'de dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdiye kadar birçok yıldız futbolcuya dudak uçuklatan bonservis bedeli ödediler. Bu futbolcuların kimi gösterdikleri performansla taraftarın sevgilisi olurken; kimi de beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. İşte Süper Lig tarihinin en en pahalı transferleri...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





