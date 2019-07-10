10 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor yönetimi ders verdi! Büyük tasarruf...

Trabzonspor yönetimi ders verdi! Büyük tasarruf...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Ekuban ile birlikte 11 yapıldı ve sadece 1 milyon 860 bin euro bonservis bedeli verilecek. Bu futbolculara da toplam 3 MILYON 240 BIN EURO ödenecek.

geride kalan sezonlarda transfere harcanan milyon euro'ların önüne geçmek için büyük bir tasarruf harekatı başlattı. Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan bordo-mavililer bu nedenle bütçesini de 3 milyon euro olarak belirlemişti. Yönetim şu ana kadar 1 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandığı Ekuban ile 11 transfere imza attı ve sadece 1 milyon 860 bin euro ödedi. Transferlerin yaş ortalamasının 21.5 olması dikkat çekiyor. Ayrıca menajerlere ya hiç ödeme yapılmadı ya da çok düşük ücretler verildi.

RAKAMLAR MAKUL

Bordo mavili kulübün aldığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ise şöyle: Caleb Ekuban 1 milyon euro (Leeds United), Yusuf Sarı 250 bin euro (Marsilya), Doğan Erdoğan 200 bin euro (Lask Linz), Ahmet Canbaz 125 bin euro (), Fıratcan Üzüm 100 bin euro (), Nemanja Adjusic 50 bin euro (Mladost), Atakan Gündüz 45 bin euro (Altınordu-yetiştirme bedeli), Salih Kavrazlı 50 bin euro (Altınorduyetiştirme bedeli), Taha Tunç 45 bin euro (Pendikspor), Obi Mikel (Bedelsiz), Donis Avdijaj (Bedelsiz)
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