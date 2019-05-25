25 Mayıs 2019, Cumartesi
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TFF Hasan Şaş için harekete geçti
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan zorlu mücadelenin ardından, "İlk defa kavgada ben yoktum" diyen Hasan Şaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 12:31
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