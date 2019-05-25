25 Mayıs 2019, Cumartesi

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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına konuk oldu. Albayrak, transferde izlediği taktikten bu sezonki şampiyonluğa ve önümüzdeki sezonla ilgili transfer iddialarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 11:19
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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına konuk oldu.

İşte Albayrak'ın birbirinden çarpıcı açıklamaları:

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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması

"BAŞKANIN AKLINA GİRİP TERİM'İ GÖNDERTTİLER"

"Ünal Aysal döneminde yeniden göreve başladım. Fatih Terim konusunda ısrar ettik. Ünal Başkan'ın kafasına başka isimler koymuşlar. Ancak baskımızla Terim'i getirttik. Hoca o dönem ayrılmasa Galatasaray şu an borçsuz, mülkü olan bir kulüp olurdu. Ancak başkanın aklını karıştırdılar.

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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması

İki sene üst üste şampiyon olduk, kutlama yemeği bile yiyemeden seçime götürdüler başkanı. Düşmanlık ve kıskançlık bir dönem camianın çok büyük sorunu oldu. Sonra ben ayrıldım, hoca da ayrıldı. Ünal Aysal'ın aklına girdiler, fikrini değiştirdiler. Fatih Terim'i göndermek için yollar arıyorlardı ve sonun da bunu yaptılar."

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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması

"MUSTAFA CENGİZ'LE GÖREVE GELDİĞİMİZDE DURUM ÇOK KÖTÜYDÜ"

"Bir gün Duygun Yarsuvat aradı, 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var' dedi. 'Futbolun başında iki ayrı baş olursa' bu iş olmaz dedim. O kadar güzel konuştu ki beni ikna etti. O sene de Prandelli'yi gönderip, Hamza Hoca'yı getirdik. Mustafa Cengiz'le göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık."

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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması

"MEZARIMDA BİLE UNUTMAYACAĞIM"

"Oğlum Yasin, Rize'de darp edildi. Sanıyorum bu olayı mezarımda bile unutmayacağım. O gün benim kollarımı kilitliyip oğlumu kurtarmama izin vermeyen o arkadaşa da buradan selam olsun."

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