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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına konuk oldu. Albayrak, transferde izlediği taktikten bu sezonki şampiyonluğa ve önümüzdeki sezonla ilgili transfer iddialarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 11:19
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