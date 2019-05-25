Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da geleceği merak edilen futbolcuların başında Younnes Belhanda geliyor. Faslı futbolcunun sezonun sona ermesiyle talipleri artmış, adı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olacağı yazılmıştı. Belhanda ise geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...