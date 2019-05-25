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Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezona sağlam bir kadro kurmak için mesai harcıyor. Fatih Terim ile 22. şampiyonluğuna uzanan sarı-kırmızılılarda transfer için birçok isim gündemde son olarak eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray'da yine eski bir Beşiktaşlı gündemde. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 25.05.2019 10:58
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