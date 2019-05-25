25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezona sağlam bir kadro kurmak için mesai harcıyor. Fatih Terim ile 22. şampiyonluğuna uzanan sarı-kırmızılılarda transfer için birçok isim gündemde son olarak eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray'da yine eski bir Beşiktaşlı gündemde. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 25.05.2019 10:58
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Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor.

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Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Ligin son haftasında Sivasspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı.

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Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Kadrosuna yapacağı takviyelerle gelecek sezona daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray'a transfer olacağı konusunda birçok isim önplana çıkıyor.

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Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Son olarak Galatasaray'ın Ankaragücü'nden kaleci Altay Bayındır ve Kaan Ayhan için girişimlerde bulunduğu Altay'ı bitirmeye çok yaklaştığı yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

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Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Şampiyonlukla beraber Şampiyonlar Lig'ine doğrudan katılacak olan sarı-kırmızılılar, transferde elini çabuk tutup oyuncuların takıma uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyor.

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